Changan основал новый странный суббренд Qiyuan

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У китайского автопроизводителя Changan появилась еще одна дочерняя марка — уже шестая по счету. Пока ее позиционирование не совсем понятно, но ожидается, что азиаты станут продвигать с ее помощью гибриды и электромобили оригинального дизайна. Вероятно, какие-то модели мы увидим и в России.
Виктор Васильев

В компанию брендов Oshan, Lumin, Kaicene, Avatr и Shenlan добавился Qiyuan с логотипом, напоминающим число 101. Его первой моделью стал лифтбэк A07 и интересно, что по размерам и технической «начинке» он очень похож на представленный год назад Shenlan SL03. Оба базируются на «тележке» EPA1, схожа и колесная база — 2900 мм.

Сильные различия лишь во внешности: у «Шенлана» агрессивные формы кузова, а у Qiyuan — куда более спокойные. Так что можно предположить, что очередной бренд понадобился, чтобы развести модели по дизайну. Европейские маркетологи такую стратегию бы не одобрили, поскольку она сопряжена с большими затратами, а вот специалисты из КНР, видимо, получили щедрое финансирование.

Так или иначе, Qiyuan A07 поступит в продажу осенью. После этого он может приехать по параллельному импорту и к нам. Предположим, что первым появится не электрокар, а последовательный гибрид. Под капотом такой версии установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель отдачей 95 л. с., предназначенный лишь для подзарядки тяговой батареи. Суммарная же мощность силовой установки — 218 л. с.

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28 июня 2023
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