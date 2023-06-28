Новый пакет санкций: российские автовладельцы опять «пострадают» от политических ограничений

Автомобильный раздел российского рынка получил новый «кукиш» от Европы: машины, чей объем двигателя более 1,9 литра, поставлять нельзя. Шах и мат вам, поклонники Range Rover, Porsche и прочего европейского шика, будете ездить на «Жигулях», ха-ха! Даже ценители более дешевого сегмента уже мало на что смогут замахнуться, удар по глубинному народу. Теперь-то точно гневные колонны дойдут до кремлевских стен!

Мощный заход, вопросов нет, только направление его выбрано не совсем правильно. Вернее, совсем не правильно. Дело в том, что все вводимые в адрес автолюбителей запреты очень быстро научились обходить: во-первых, львиная доля поставок транспортных средств идет через Белоруссию, где растаможить и ввезти намного проще. Почему проще?

Потому что у Батьки действует закон, позволяющий определенной группе льготников ежегодно ввозить один автомобиль с дисконтом в 50%. Дальше рассказывать? Потом машины отправляются в Россию, поскольку государства — союзные. Три четверти европейских автомобилей прямо сейчас приезжают к нам на белорусских транзитах, а уже после встают на российский учет. Знали это европейцы? Конечно, знали. Но дунуть в лужу — дунули. Второй важный аргумент — механика ввоза.