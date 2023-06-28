Новый пакет санкций: российские автовладельцы опять «пострадают» от политических ограничений

Автомобильный раздел российского рынка получил новый «кукиш» от Европы: машины, чей объем двигателя более 1,9 литра, поставлять нельзя. Шах и мат вам, поклонники Range Rover, Porsche и прочего европейского шика, будете ездить на «Жигулях», ха-ха! Даже ценители более дешевого сегмента уже мало на что смогут замахнуться, удар по глубинному народу. Теперь-то точно гневные колонны дойдут до кремлевских стен!
Мощный заход, вопросов нет, только направление его выбрано не совсем правильно. Вернее, совсем не правильно. Дело в том, что все вводимые в адрес автолюбителей запреты очень быстро научились обходить: во-первых, львиная доля поставок транспортных средств идет через Белоруссию, где растаможить и ввезти намного проще. Почему проще?
Потому что у Батьки действует закон, позволяющий определенной группе льготников ежегодно ввозить один автомобиль с дисконтом в 50%. Дальше рассказывать? Потом машины отправляются в Россию, поскольку государства — союзные. Три четверти европейских автомобилей прямо сейчас приезжают к нам на белорусских транзитах, а уже после встают на российский учет. Знали это европейцы? Конечно, знали. Но дунуть в лужу — дунули. Второй важный аргумент — механика ввоза.
Уже очень давно обычные россияне не ездят в Европу за машинами — сложно, дорого, проблемно. Этот бизнес целиком и полностью ушел на откуп владельцам европейских паспортов, которых в нашей стране немало. Человек пересекает российскую границу как россиянин, а, условно, эстонскую или польскую — уже как европеец. Обратно — в аналогичном порядке.
Имеет ли право европеец выезжать на приобретенной в Европе и поставленной на себя на учет машине? Конечно, имеет. А если у нее объем двигателя более двух литров и стоит она дороже пятидесяти тысяч евро? Никаких проблем, тачка-то личная! Да и въезд в Россию никто никому не запрещал. А дальше — оформление в таможенной службе у нас: привез себе автомобиль, хочу его оформить по законам РФ.
Изменит ли что-то 11 пакет санкций? Нет, не изменит. Принцип работы останется прежним, а механики завоза т/с в Россию не изменятся. А вот курс валюты, вернее, продолжающий падать рубль, точно увеличит цены. Как на новые машины, так и на подержанные. И перспектив к обратной тенденции пока не видно.