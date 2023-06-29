Новым гендиректором «Москвича» назначен Ханс-Петер Мозер

У «Москвича» появился новый генеральный директор. Им стал Ханс-Петер Мозер. Дмитрий Пронин, ранее занимавший эту должность, перешел на позицию председателя совета директоров АО МАЗ «Москвич». Ханс-Петеру Мозеру 67 лет. Он уроженец германского города Лаупхайм.

— Ханс-Петер обладает многолетним опытом работы на руководящих позициях в крупных международных и отечественных производственных компаниях, где проявил себя как сильный лидер, способный добиваться высоких финансово-экономических результатов, отвечать на самые сложные вызовы и приводить команды к успеху за счет внедрения гибких подходов, инновационных решений и структурированного и эффективного управления, — сказано в официальном релизе АО МАЗ «Москвич».

О господине Мозере известно так же, что с 2013-го по сентябрь 2022-го он руководил проектом «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КамАЗ». С его именем связывают появление на рынке грузовиков семейства К5. До работы в структуре КамАЗа Мозер был сотрудником немецкой Knorr-Bremse.

Судя по публикациям в СМИ, после ухода из камазовского проекта Ханс-Петер Мозер оказался совладельцем компании HEAT Motors. Эта фирма выкупила у КамАЗа его долю в предприятии KamLitKZ, строящем в казахстанском Костанае заводы по выпуску литых деталей двигателей и главных передач ведущих мостов. Их запуск ожидается в 2024—2025 годах.

Сообщалось также, что HEAT Motors контролируют 50% уставного капитала ООО «Волжские индустриальные двигатели» — совместного двигателестроительного предприятия КамАЗ и китайской Weichai в Ярославской области.