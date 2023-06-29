Российские заводы увеличили объем производства легковых автомобилей в 11 раз

С начала СВО и последовавшими за ним событиями, серьезно ударившими по всем отраслям, прошло уже больше года. За это время отечественным автозаводам удалось решить хотя и далеко не все, но все же многие проблемы — в том числе найти новых партнеров из «дружественных» стран, импортозаместить ряд компонентов. На конвейер вернулась LADA Vesta NG, «Москвич» наладил производство кроссоверов с индексами «3» и «3е», «Автотор» — целой россыпи «китайцев». Как итог — объемы выпускаемых легковушек начал расти.

И в мае показатель подскочил в 11 раз, то учитывая результаты первых пяти месяцев, радужной картину назвать сложно. С начала года автозаводы изготовили 155 000 легковушек, а это на 42% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

Впрочем, можно смело предположить, что дальше ситуация будет только улучшаться, ведь на вторую половину года запланировано довольно много запусков. Скажем, АВТОВАЗ уже приступил к сборке кроссовера LADA X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге (это случилось в июне, поэтому в майскую статистику он не попал), а осенью тольяттинцы возобновят выпуск Largus.

Кроме того, мы ждем кроссовер «Москвич 5» и лифтбэк «Москвич 6», а также новые модели «поднебесных» брендов Kaiyi, BAIC и SWM, «прописавшихся» на калининградском «Автоторе». К тому же пока не решена судьба сменивших хозяев предприятий Mercedes-Benz (в Подмосковье) и Volkswagen (в Калуге). Не исключено, что и там до конца года что-то (каких-то «китайцев») начнут производить.