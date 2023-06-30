Audi возглавит «папаша» Porsche Panamera

Volkswagen объявил, что с 1 сентября «рулить» брендом Audi вместо нынешнего СЕО марки Маркуса Дюсманна станет Гернот Делльнер. О новом начальнике известно, что в семью VW он впервые влился в 1993 году. А в число «топов» Porsche попал в 1998-ом. С 2001 по 2010 годы под его руководством создавались концепты бренда. Он также участвовал в проектировании суперкара 918 Spyder. Работами над семейством Porsche Panamera Делльнер руководил в 2011—2018 годах. Начиная с 2021 года на нем лежало планирование развития продуктовой стратегии Volkswagen.

О дальнейшей судьбе уходящего начальника Audi Дюсманна официальных данных не приводится. Причины смены руководства в штаб-квартире немецкого бренда европейские автомобильные издания связывают с его неудачами на китайском рынке, а также задержками запуска новых моделей Audi, вызванных проблемами при разработке для них программного обеспечения.

Заметим, что в ближайшие годы Audi намерена вывести на рынок пару десятков новинок. Среди них присутствуют как электрокары, так и автомобили с ДВС.