Облом на миллион: куда «улетит» российский авторынок в 2023 году

Получается, что согласно дилерским данным, авторынок страны просел на 3,1% по отношению к прошлому году, а по сведениям «Электронного паспорта», наоборот, вырос почти на 10%. «Ларчик» открывается просто: «электронные паспортисты» учитывают все автопродажи, включая машины, ввезенные в Рсоссию по различным «серым» схемам и параллельному импорту.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев считает, что этот канал поставок сейчас очень актуален, но наблюдающееся падение курса рубля делает его все менее востребованным. Для полноты картины скажем, что в первом полугодии 2022 года на «альтернативщиков» пришлось всего 2% машин, реализованных на российском рынке, а в январе-июне текущего таких авто оказалось почти 20%.

По более чем понятным причинам машин локальной сборки у нас продается сейчас всего 56%, в то время как год назад этот же показатель находился на уровне 82%. Любопытно, кстати, что по данным Калицева, рыночная доля собранных в России авто к концу 2023-го должна вырасти почти до привычного по прошлым годам уровня в 70—80%. Он связывает это в том числе и с выходом на наш рынок новых игроков и моделей. Среди последних он особо выделяет сегмент седанов. По его словам, корпоративные парки в данный момент испытывают жесткий дефицит четырехдверок. А во второй половине года ожидается массовый рост именно таких предложений, которые удовлетворят мощный отложенный спрос на них.