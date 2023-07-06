Облом на миллион: куда «улетит» российский авторынок в 2023 году

Ежемесячные отчеты российского комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) о ситуации на нашем авторынке уже более полутора десятков лет считаются одним из главных источников информации в этой области. Организация оперировала исключительно теми данными, что ей предоставляли сами автобренды. То есть объемами машин, переданных представительствами своим дилерам. Что, как мы понимаем, порой сильно не совпадало с цифрами реальных продаж автомобилей. Все о таком нюансе знали и мирились с ситуацией. И лишь теперь кое-что в этой области должно поменяться, так что есть все шансы, что картина происходящего на отечественном рынке сможет приблизиться к объективности. Вот она — марктвеновская гибкость статистики!
Итак, отныне АЕБ будет в своих регулярных отчетах использовать не только декларации официальных поставщиков автомобилей в Россию, но и данные о передачах ТС в руки конечных покупателей. Этой информацией делится АО ППК — «Электронный паспорт». Масштабы вышеописанных разночтений в оценках авторынка ярко иллюстрирует свеженький отчет АЕБ, выполненный по новой методике. Так, по данным дилеров (привычный источник информации), за январь-июнь в России было продано 359 000 легковушек и LCV. А по сведениям из «Электронного паспорта», реализация составила 428 000 единиц.
Получается, что согласно дилерским данным, авторынок страны просел на 3,1% по отношению к прошлому году, а по сведениям «Электронного паспорта», наоборот, вырос почти на 10%. «Ларчик» открывается просто: «электронные паспортисты» учитывают все автопродажи, включая машины, ввезенные в Рсоссию по различным «серым» схемам и параллельному импорту.
Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев считает, что этот канал поставок сейчас очень актуален, но наблюдающееся падение курса рубля делает его все менее востребованным. Для полноты картины скажем, что в первом полугодии 2022 года на «альтернативщиков» пришлось всего 2% машин, реализованных на российском рынке, а в январе-июне текущего таких авто оказалось почти 20%.
По более чем понятным причинам машин локальной сборки у нас продается сейчас всего 56%, в то время как год назад этот же показатель находился на уровне 82%. Любопытно, кстати, что по данным Калицева, рыночная доля собранных в России авто к концу 2023-го должна вырасти почти до привычного по прошлым годам уровня в 70—80%. Он связывает это в том числе и с выходом на наш рынок новых игроков и моделей. Среди последних он особо выделяет сегмент седанов. По его словам, корпоративные парки в данный момент испытывают жесткий дефицит четырехдверок. А во второй половине года ожидается массовый рост именно таких предложений, которые удовлетворят мощный отложенный спрос на них.
Случится ли у нас бум в этом сегменте, покажет ближайшее будущее. А на данный момент АЕБ организовал небольшую сенсацию, озвучив прогноз роста российского рынка легковушек и LCV до 1 млн. единиц к концу 2023 года. Напомним, что за 2022 год в стране было реализовано всего лишь более 600 000 машин.
До последнего времени игроки авторынка и эксперты сходились на прогнозе итоговой цифры в 750 000 — 800 000 продаж легковушек в России за 2023 год. Надо полагать, что «предсказание на миллион» представители АЕБ сделали, опираясь на данные «Электронного паспорта» за истекшее полугодие. Некоторые сомнения в его реализуемости сеют как минимум два фактора. Они в состоянии перечеркнуть шанс даже на повторение во втором полугодии результатов первого. Не говоря уже о том, чтобы их превысить.
Во-первых, впереди два летних месяца. Даже в самые хорошие времена продажи машин в июле-августе проседали. Просто потому, что это высокий сезон отпусков, и люди в такое время о покупках машин думают гораздо меньше, чем, например, весной или осенью. Во-вторых, придется учесть фактор резко пикирующего рубля. Доля импортных машин в существующей структуре российских продаж, по данным самого АЕБ, составляет в общей сложности порядка 45%, если считать и официальные, и «альтернативные» поставки. Рубль, устремившийся к отметке 100 за доллар, радикально подстегнет цены на ввозимые иномарки, а это неминуемо вызовет падение продаж. Что ставит под большой вопрос обоснованность надежд на восстановление авторынка в текущем году до околомиллионных отметок.