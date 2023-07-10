В России все иномарки попадут «под колпак» АО ГЛОНАСС

– Весь процесс обмена информацией с автомобилями будет зафиксирован. Это исключит ситуацию, когда автомобиль может превратиться в инструмент нанесения ущерба или в бесполезный «кирпич» с заблокированными цифровыми системами и функциями. С помощью этого мы исключаем бесконтрольный трансграничный обмен данными эксплуатируемых в России автомобилей, — заявил генеральный директор АО ГЛОНАСС Алексей Райкевич.

Официально декларируется, что будущая система нужна для обеспечения «кибербезопасности транспортных средств». Чтобы защитить автомобилистов от «кибератак, хакерского перехвата управления машинами, в результате которых могут быть заблокированы дороги». По факту же скорее всего будет организован «автомобильный» аналог СОРМ — системы доступа российских спецслужб ко всему интернет-трафику в стране, которая работает у нас с 2000 года.

Блок телематики, разрабатываемый НАМИ, использует защищенную сеть связи ГЛОНАСС при участии «Лаборатории Касперского», сообщает РИА Новости.