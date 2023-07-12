Выделиться из толпы: в Россию приехал Hyundai Kona второго поколения

На «домашнем» рынке Hyundai Kona предлагается в четырех модификациях: с электрической и гибридной установками, а также с атмосферным мотором на 149 л. с. и турбированным движком, выдающим 198 сил. Тот кроссовер, что выставил на продажу один автосалон из Владивостока, оснащен последним. Коробка передач у него — восьмиступенчатый «автомат», привод — полный.

Об оснащении прибывшей в нашу страну Kona в объявлении почти ничего не сказано. Продавец упомянул лишь поддержку мультимедийной системой функции CarPlay. Но наверняка в машине есть обогрев всех кресел, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль и ряд электронных ассистентов. Интересно, что особый акцент дилер делает на том, что кроссовер «не боится морозов» — якобы его аккумулятор рассчитан на эксплуатацию при температурах до −30°C.

Кстати сказать, на автомобильных классифайдах можно найти несколько десятков объявлений о продаже Hyundai Kona — в разных модификациях и комплектациях, разных годов выпуска. Модель второго поколения, предложенная по цене в 3 250 000 рублей — самый дорогой вариант. Самый доступный же — кроссовер 2019 года с пробегом в 21 000 км: им можно обзавестись, заплатив «всего» 1 280 000 целковых.