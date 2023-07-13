Встречаем новый суббренд Exlantix: Exeed завалит Россию электромобилями

Первая «электричка» марки Exlantix станет доступна для приобретения в России в конце 2023 или начале 2024 года. Ей станет седан Exlantix Е03. Впервые он был представлен публике на Chery Night event 7 апреля текущего года в Китае — на рынке Поднебесной эта четырехдверка называется Sterra ES. Тогда же стало известно, что длина модели равна 4950 мм, ширина 2000 мм, а колесная база — 2900 мм.

Седан оснащен «батарейкой», обеспечивающей до 700 км пробега. Сообщается, что он допускает применение высоковольтной зарядки напряжением 800 В. Пяти минут такой «подкачки» энергией ему достаточно, чтобы потом проехать 150 км. А разгоняется «до сотни» Exlantix Е03/Sterra ES за три секунды.

Китайцы сообщают, что его «салон оснащен сиденьями с аэрокосмической технологией нулевой гравитацией, что обеспечивает оптимальное положение тела и снимает напряжение с мышц». Они также обещают вывести на рынок «полный спектр транспортных средств, использующих новую энергию». На данный в модельной линейке Exlantix/Sterra, помимо седана Sterra ES, присутствует лишь кроссовер Sterra ET. Судя по всему, именно этот электроSUV после переименования однажды станет вторым представителем нового суббренда в России.

О ценах и комплектациях электроседана Exlantix Е03 на российском рынке пока никакой информации нет.