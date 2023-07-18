Японские власти решили резко увеличить российские продажи АВТОВАЗа и УАЗа

Поразительная согласованность вдруг обнаружилась в действиях Правительства РФ и, кто бы мог подумать, японских чиновников. Тамошние СМИ сообщили, что власти Страны восходящего солнца решили в очередной раз серьезно «прищемить» российских автовладельцев. Оказывается, они намерены уже в августе этого года серьезно ограничить экспорт автомобилей в Россию. Причем любых: как новых, так и подержанных. Будет запрещено вывозить к нам машины с рабочим объемом двигателя более 1,9 литра. А также любые электромобили и «гибриды».
Куча экспертов уже высказалась в духе «ужас-ужас-ужас» по поводу самурайских запретов. Но по факту они лишь приведут к переформатированию рынка бэушек родом «с островов». Во-первых, прекратится бум на б/у электромобили в регионах России, расположенных за Уралом. Во-вторых, жители этих территорий останутся без более-менее современных японских внедорожников с их достаточно объемными движками. Придется дальневосточникам заново осваивать кондовую и ломуче-гниючую продукцию УАЗа.
Поскольку авто с моторами менее 1,9 л возить будет можно как и раньше, то в праворульном автопарке «на местах» начнет увеличиваться доля турбированных малообъемных «жужжалок». Хотя наверняка автоторговцы придумают, как доставлять праворульные авто запретного типа страждущим покупателям. Например, с «пересадкой» в какой-нибудь Кигизии. Это сделает ТС с японскими корнями рублей на 50 000—100 000 дороже, не более.
Но подобный бизнес от такой ерунда не загибается. Он может «дать дуба» от другого. Например от того, что с 1 августа уже российские власти приготовили для автовладельцев. Пресловутое повышение утилизационного сбора. Из-за него платежи импортеров за каждый ввезенный в РФ автомобиль многократно вырастут. Так, за легковушку с мотором рабочим объемом 1—2 литра плата подскочит со 178 000 до 300 000 рублей. В начале лета руководство АВТОВАЗа озвучивало именно такое пожелание к правительству. Для более объемных движков утильсбор окажется еще выше. Ввозить любые подержанные машины в Россию станет намного менее невыгодно. И чем дешевле ТС, тем больнее будет ощущаться «утилизационный» удар по карману конечного покупателя авто.
Августовская «совместная акция» российских и японских властей придется очень кстати для российских УАЗа и АВТОВАЗа. Последний, например, на днях отчитался о крупнейшем производственном достижении: возобновлении выпуска LADA Granta аж с ABS. Праворульным «японцам», а также «китайцам» столь оглушительный успех и не снился!
Подгадать введение запретов на автоимпорт в Россию под даты ведении утильсбора в нашей стране — это просто царский подарок от самураев лоббистам отечественного автопрома! В подобные случайности мы не верим: японцы явно скоординировались с нашими чиновниками в стремлении оградить российских автопроизводителей от конкуренции со стороны иномарок и поддержать таким образом самобытно-посконого отечественного производителя!