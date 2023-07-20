Европейцы изменили дизелю с электромобилями

Доля «зеленых» т/с за год выросла с 10,7% до 15,1%, оказавшись на третьем месте после бензиновых машин с долей 36,3% и разнообразных гибридов с общей долей в 24,3%. Дизельным версиям (13,4%) осталось довольствоваться четвертой позицией.

Всего за июнь в ЕС реализовано 158 252 электрокара, результат полугода — 703 586 продаж. При этом активнее прочих стран в новую электрорелигию «обращаются» Нидерланды. Ну а в целом в сравнении с аналогичным периодом 2022 года по итогам января-июня электромобили прибавили 53,8%.

Любопытно, что в России рост электросегмента происходит вдвое активнее. Сказывается изначально более низкая база. Но в абсолютных цифрах до Европы нам пока далеко. Например, по данным агентства «Автостат» в мае 2023 года продано 880 электрокаров, что в восемь раз больше показателя мая 2022-го. А по итогам первого квартала текущего года «электрички» прибавили 95%.