Логистический бум: из каких стран чаще всего ввозят автомобили в Россию

Об этом говорит статистика, обнародованная, собственно, доставщиками. Как стало известно коллегам в «Известиях», услугами по перевозке машин из других стран и регионов в июне 2023 года россияне пользовались в три раза чаще, чем в первом летнем месяце 2022-го.

При этом аналитики «Авито Услуг» отмечают 18-процентный рост числа транспортных компаний на их платформе. Из ближнего зарубежья чаще всего автомобили ввозят из Армении, Грузии и Белоруссии. Помимо прочего, интенсифицировалась доставка машин из европейских стран, а также из Китая, Японии и Южной Кореи.

Касаемо внутренних перевозок, тут основные объемы все еще крутятся вокруг столицы. Маршруты автовозов в Москву и из нее составляют почти половину (48%) общего объема. Однако регионы постепенно наращивают активность, и доля транспортировок перераспределяется в пользу регионов. Например, популярность доставок из Владивостока выросла с 8% в 2022-м до 23% в 2023-м.

Таким образом, мы видим, что законы экономики в России все еще работают. Если есть спрос, найдутся и те, кто сможет его удовлетворить вопреки любым заградительным мерам. Ради получения прибыли поставщики готовы усложнять логистику до бесконечности. Другое дело — что в итоге все это негативным образом сказывается на ценах. В первом полугодии текущего года по сравнению с отчетным периодом 2022-го автомобили в России в среднем подорожали на 8%.