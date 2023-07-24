Названа дата премьеры новейшего седана Exeed Sterra ES

Новинка базируется на платформе E0X, которая располагает полноуправляемым шасси, пневмоподвеской и 800-вольтовой электрической силовой установкой. Для разных модификаций предусмотрены тяговые батареи емкостью 60, 82 или 100 кВт·ч. А заявленная дальность хода составляет от 500 км.

Длина Sterra ES — 4945 мм, а колесная база равна 3000 мм. Привод — передний или полный. То есть новинка составит конкуренцию таким моделям, как, например, BYD Han, который портал «АвтоВзгляд» уже успел протестировать, и Voyah Passion. Как сообщает сайт Carnewschina.com, в Китае Sterra ES появится у дилеров в ноябре.

Что касается родного отечества, то в начале июля стало известно — седан приедет к нам под суббрендом Exlantix. Тогда временные рамки назывались довольно широкие — конец 2023 или начало 2024 года. Ориентируясь на азиатский запуск, можно предположить, что в этом году инновационная «электричка» до российских шоу-румов не доберется. Скорее всего, это случится лишь в середине 2024-го.