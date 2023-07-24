Названа дата старта продаж кроссовера Jetour X70 Pro

С технической точки зрения Jetour X70 Pro представляет собой аналог Chery Tiggo 8 Pro. Его габариты составляют 4749х1900х1720 мм. Колесная база — 2745 мм. Это чуть больше чем у Toyota RAV4. Внешние отличия новинки от уже известной потребителю модели Jetour X70 Plus заключается в минимальных изменениях дизайна «морды» и красной окантовке порогов кузова.

Машина получила черно-красный интерьер. Ее салон оснащен двумя «слипшимися» 10,25-дюймовыми мониторами приборной панели и мультимедийной системы. Руль — трехспицевый, со «сплющенной» нижней частью. Модель напичкали опциями безопасности и комфорта, включая управление мультимедийкой через систему распознавания голоса, бесключевой доступ и прочее. Jetour X70 Pro предлагается в 5- и 7-местном вариантах. Спинки сидений второго ряда регулируются по углу наклона.

Кроссовер будет оснащаться турбированными бензиновыми моторами: 1,5-литровым мощностью 147 л. с либо 1,6-литровым мощностью 190 л. с. В трансмиссии — 6-ступенчатый или 7-ступенчатый «роботы» соответственно.

Новинку обещают «вывести в свет» 28 июля. О ценах Jetour X70 Pro пока информации нет, но составить о них представление можно вспомнив, что другая модификация кроссовера — Jetour X70 Plus — стоит в пределах 89 900–161 900 юаней (1,13–2 млн. руб.). На нашем рынке эта модель, поставляемая по «серым» схемам импорта, предлагается примерно за 2,5 млн. рублей.

О планах официальных продаж Jetour X70 Pro в России на данный момент ничего не известно. Что совершенно не исключает его появления в салонах официальных российских дилеров марки.