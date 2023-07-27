Какие автомобили исчезнут из российской продажи с 1 августа

Участники рынка — из числа тех, кто зарабатывает на импорте новых и подержанных машин — единодушно жалуются на недальновидность власть предержащих. Ведь новые ставки утильсбора фактически оказались заградительными для трехлитровых (и более объемных) версий целого ряда моделей.

Так, мы можем больше не увидеть крупнолитражных Mercedes-Benz GLS и BMW X5, пресечется поток наиболее мощных люксовых седанов. Станет невыгодно возить бензиновые модификации популярных в известных кругах Toyota Land Cruiser 300 и Lexus GS. Потеряет целесообразность импорт и не столь премиальных моделей: речь идет о марках Hyundai, Kia и Jeep с двигателями объемом 3 литра и выше.

Напомним, новые ставки утилизационного сбора действуют для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов, которые ввозятся в страну для перепродажи. Повышение налога не коснется лишь граждан, приобретающих за границей ТС с объемом двигателя до трех литров сугубо для личного пользования. Для них сохраняется льготный тариф: 3400 рублей за новые машины до трех лет и 5200 — за авто старше трех лет.