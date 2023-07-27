В Тольятти продолжат развивать семейство Vesta после 2025 года

О том, что развитие хорошо известной платформы LADA B/С будет продолжено, пишут «Ведомости», ссылаясь на представителя компании. Какой именно станет новая модель, источник не уточнил и это понятно: такие вопросы утверждает совет директоров.

Один из вариантов — создание минивэна. Если так и произойдет, то у тольяттинцев действительно получится широкий модельный ряд на любой вкус и кошелек. Тем более, что с вэнами в России напряженка: о ВАЗ−2120 «Надежда» все уже забыли, а легендарную «Буханку» мы в расчет не берем.

Напомним, что вазовская платформа появилась в 2014 году, а ее последняя крупная модернизация завершилась зимой 2022 года. После чего завод выкатил Vesta NG. Новым поколением автомобиль назвали потому, что он получил примерно 600 новых деталей и компонентов. Кроме того, компания работает над новым семейством, базирующимся на «тележке» XJO. Оно должно постепенно заменить «Гранту». Новинки появятся в кузовах седан и универсал.