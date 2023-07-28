АВТОВАЗ опроверг слухи о поставке некомплектных машин покупателям

— Поставками некомплектной продукции мы никогда не занимались. Клиент получает полностью укомплектованные автомобили в соответствии с требованиями техрегламента и описанием этого автомобиля, — сказал Соколов в интервью РИА «Новости».

По его словам, многие смежники по разным причинам не выдерживают скорости поставок на завод из-за увеличивающихся объемов выпуска машин. Скажем, сейчас с нитки конвейера каждый час сходит 40 седанов и универсалов LADA Vesta NG.

Чтобы не останавливать производственный процесс, руководство принимает непростые решения, выпуская авто с неполной комплектацией. Но затем на складах или на площадках дилеров их дооборудуют. Здесь поясним, что речь может идти, условно, о крышках для клавиш ЭРА-ГЛОНАСС, но не о самих системах. Либо о простейшем кузовном декоре. Установить все это может и автосалон.