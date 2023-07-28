АВТОВАЗ опроверг слухи о поставке некомплектных машин покупателям

Фото производителя
Глава АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал, что завод никогда не поставлял модели LADA без определенного набора деталей клиентам. По его словам, такие транспортные средства могут временно находиться на складе предприятия или у дилера. А гражданам их передают только по завершении всех необходимых работ по доукомплектованию.
Виктор Васильев

— Поставками некомплектной продукции мы никогда не занимались. Клиент получает полностью укомплектованные автомобили в соответствии с требованиями техрегламента и описанием этого автомобиля, — сказал Соколов в интервью РИА «Новости».

По его словам, многие смежники по разным причинам не выдерживают скорости поставок на завод из-за увеличивающихся объемов выпуска машин. Скажем, сейчас с нитки конвейера каждый час сходит 40 седанов и универсалов LADA Vesta NG.

Чтобы не останавливать производственный процесс, руководство принимает непростые решения, выпуская авто с неполной комплектацией. Но затем на складах или на площадках дилеров их дооборудуют. Здесь поясним, что речь может идти, условно, о крышках для клавиш ЭРА-ГЛОНАСС, но не о самих системах. Либо о простейшем кузовном декоре. Установить все это может и автосалон.

АВТОВАЗ, Тольятти, производители, производство, седан
28 июля 2023
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