В России представили седан Dongfeng Aeolus Shine Max

Представление Dongfeng Aeolus Shine Max в России оказалось несколько смазанным, поскольку ни о ценах, ни о дате старта продаж седана «Моторинвест» предпочел не сообщать. Вместо этого пиарщики ограничились рассказом о характеристиках и оснащении модели. Габариты седана составляют 4797х1870х1475 мм при колесной базе в 2770 мм. Автомобиль будет поставляться на отечественный рынок в единственной модификации — с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 л. с. и 7-ступенчатым «роботом» с «мокрым» сцеплением.

«Приборка» — жидкокристаллическая, диагональю 12,3 дюйма. Мультимедийная система представлена 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем. Имеется бесключевой доступ в салон. Климат-контроль — двухзонный, с отдельными воздуховодами для задних пассажиров. Есть несколько разъемов USB и беспроводная зарядка для смартфонов. Кресло водителя оснащено вентиляцией и массажем. Оно настраивается по шести направлениям. Крыша — панорамная, с люком.

Aeolus Shine Max оборудован пятью видеокамерами кругового обзора, пятью радарами миллиметрового диапазона и 12-ю ультразвуковыми радарами. Производитель утверждает, что они отслеживают обстановку вокруг автомобиля в радиусе 200 метров. Этот букет датчиков поставляет информацию для адаптивного круиз-контроля, системы предупреждения о фронтальных столкновениях и перекрестных столкновениях сзади, ассистенту мониторинга слепых зон и модулю распознавания дорожных знаков.

Официальных данных о стоимости новинки нет, однако можно с большой долей вероятности предположить, что Dongfeng Aeolus Shine Max получит ценник не выше чем у своего прямого конкурента — Chery Arrizo 8. А это означает, что прайс четырехдверки окажется на уровне примерно 3 млн. рублей.