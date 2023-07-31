На что АВТОВАЗ потратит деньги в 2023 году

Фото: LADA
Ближайшими целями инвестиционной программы АВТОВАЗа поделился президент компании Максим Соколов. Он рассказал, на что пойдут несколько миллиардов рублей.
Илья Фишер

Точную сумму инвестиций топ-менеджер не называет, однако г-н Соколов в своем интервью ТАСС очертил круг ближайших и наиболее насущных целей. За счет средств инвестпрограммы в числе прочего планируется подготовка к производству моделей Iskra, кроссовера на базе Vesta, LADA Aura и других проектов, включая запуск нового двигателя для Niva. А сегодня, по словам Соколова, предприятие сосредоточено на сборке более доступных моделей.

– Сейчас, еще раз проработав наши производственные планы до конца года, мы сделали упор на производство самых бюджетных автомобилей, в первую очередь автомобилей Granta, Niva, увеличив объемы их выпуска. Мы также усилили выпуск их самых бюджетных модификаций, самых простых с точки зрения комплектации и наличия опций, чтобы они были наиболее доступны для наших покупателей, — сообщил Соколов.

Он пообещал, что верхней границей стоимости самой бюджетной модели АВТОВАЗа останется 700 000 рублей.

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31 июля 2023
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