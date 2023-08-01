Changan назвал цену и запустил российские продажи кроссовера СS75 Plus

На старте продаж Changan СS75 Plus оценен в 2,75 млн. рублей. Кроссовер предлагается российским покупателям в единственно возможной модификации — с 1,5-литровым турбомотором мощностью 178 л. с., шестиступенчатым «автоматом» в трансмиссии и приводом исключительно на передние колеса. Данных о времени разгона машины до 100 км/ч производитель не приводит. На официальном сайте указана лишь «максималка» — 196 км/ч. Габариты SUV составляют 4700х1865х1710 мм при колесной базе в 2710 мм. Это чуть больше, чем у прежнего «эталона класса» — Toyota RAV4.

Новинка оснащена 7-дюймовой цифровой приборной панелью и 12,3-дюймовым тачскрином мультимедийной системы. Есть трехзонный климат-контроль, панорамная стеклянная крыша, электропривод пятой двери и камера заднего вида. Кроме того, СS75 Plus получил встроенный видеорегистратор. Среди опций помощи водителю можно выделить адаптивный круиз-контроль, ассистент движения на склоне, а также системы экстренного торможения, удержания в полосе, предупреждения о столкновении, кругового обзора, мониторинга слепых зон и прочие.

На Changan CS75 Plus распространяется фирменная гарантия, действующая либо на протяжении пяти лет, либо при пробеге до 150 000 км — какой лимит исчерпается ранее.