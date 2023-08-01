Да будет подорожание: в России вступили в силу новые ставки утильсбора

В конце мая 2023 года глава АВТОВАЗа Максим Соколов предложил Правительству РФ повысить утильсбор на ввозимые в страну «бюджетники», конкурирующие с продукцией LADA — со 178 000 рублей до 300 000 рублей. Власти пошли навстречу тольяттинцам и объявили о подъеме этого «оброка» с 1 августа 2023 года. Теперь при импорте в Россию новой легковушки с двигателем объемом 1—2 литра (как у АВТОВАЗовских моделей) следует перечислить в казну 306 000 целковых. А за подержанную (то есть старше 3 лет) с таким же мотором — 528 800 рублей.

Вообще же ставки утильсбора, который теперь практически официально признан государственным инструментом стимулирования продаж АВТОВАЗа, по разным категориям импортных ТС повысились в 1,7—3,7 раза для легковых машин, в 2,5—3,4 раза для коммерческих и в 1,7 раза для грузовиков.

В частности, для новых легковых авто с силовым агрегатом рабочим объемом 2–3 литра утильсбор увеличился с 281 600 до 844 800 рублей, а для подержанных машин с аналогичными движками — с 480 200 до 1 279 000 «деревянных».

Если гражданин ввозит легковушку для личного пользования, то для него действуют те же ставки, что и раньше: за авто в возрасте до 3 лет автовладелец заплатит 3400 рублей, а за ТС старше 3 лет — 5200 рублей. Такую машину нельзя продавать в течение 12 месяцев. Вернее, можно, но придется заплатить утильсбор в полном объеме.