В России начались продажи обновленного Geely Coolray

По данным коллег из «Российской газеты», к машине уже можно прицениться в одном из автосалонов. Масштаб обновлений впечатляет: пересмотренный дизайн передка, совершенно новая корма, подросшие габариты и 1,5-литровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 181 л. с., которая пришла на смену 3-цилиндровому агрегату.

Колесная база машины осталась прежней — 2600 мм, зато на 50 мм увеличилась длина. В салоне изменилось многое. Например, появилась объединенная единым стеклом с 10-дюймовой цифровой «приборкой» 12,3-дюймовая мультимедийная панель. Голосовое управление, активный круиз-контроль, работу которого обеспечивают четыре внешние камеры и четыре ультразвуковых радара, система экстренного торможения — новый Coolray ощутимо прибавил в оснащении.

Появились новшества и в эргономике. Так, модернизирован блок управления климатом, усовершенствованы дверные карты и опции центрального тоннеля. Массивный рычаг трансмиссии уступил место мини-джойстику нового 7-ступенчатого «робота». Дилер просит за хорошо укомплектованный кроссовер 2,7 млн. рублей. Но быть может, есть смысл слегка повременить, чтобы дождаться «официальных» поставок или даже следующую генерацию, которая уже вроде как проходит сертификацию?