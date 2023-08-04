Власти разработают новую программу льготных автокредитов до 1 октября

Согласно тексту поручения Мишустина, Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин должны до 1 октября «проработать» идеи, озвученные спикером Совфеда Валентиной Матвиенко на встрече с председателем Правительства 4 июля.

Напомним, что она попросила тогда Мишустина распространить требования к локализации ТС в России на аренду автомобилей и транспортные услуги для государственных нужд. А также на программу льготного автокредитования. Кроме того, она предложила увеличить утилизационный сбор для юридических и физических лиц в случае перепродажи машины в течение трех лет с момента ввоза. Матвиенко сочла нужным прекратить практику начисления «локализационных баллов» на основании обещаний автопроизводителя реализовать соответствующие мероприятия в будущем.

Все это в конечном счете выгодно АВТОВАЗу, но никак не новым сборочным производствам китайских марок. Как именно министерства «проработают» идеи Совета Федерации, пока неизвестно. Но судя по оперативности, с какой правительство недавно выполнило просьбу главы тольяттинского автопроизводителя Максима Соколова увеличить утильсбор для иномарок, любых потенциальных конкурентов LADA Vesta и Granta в любом случае ждет незавидная участь.