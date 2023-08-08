Возвращение бюджетного Emgrand X7: в Россию привезли Geely Vision X6 Pro

Да и, честно говоря, назвать его бюджетным сегодня сложно. Ведь за автомобиль, импортированный по «серой» схеме из КНР, продавец просит 2 200 000 рублей. Да, родственный Coolray в средней комплектации (простейшую приводить не будем, некорректно) выйдет дороже — 2,5 млн. целковых без учета маркетинговых предложений. Зато покупатель, как минимум, получит заводскую гарантию, что в нынешних условиях является серьезным аргументом.

Кстати, у «официального» Geely Coolray и мотор помощнее. Vision X6 Pro, прибывший в нашу страну, располагает 1,4-литровым движком на 141 силу. Коробка передач — не «робот», а классический «автомат». Привод — передний, выяснили наши коллеги из «Российской газеты».

Что касается оснащения, то подробностей о нем практически нет. Известно лишь, что выставленный на продажу кроссовер может похвастать крупным, 12,3-дюймовым тачскрином мультимедийной системы (у «Кулрея» во всех версиях 10,25 дюйма). Но можно с уверенностью предположить, что в Vision X6 Pro найдутся и другие «прелести жизни». Ведь торговцы, работающие по «серым» схемам, крайне редко привозят к нам «голые» машины — невыгодно.