На вторичном рынке не осталось свежих иномарок дешевле миллиона рублей

Прибавив 13,4% за месяц, рекордсменом роста оказался Renault Logan. В рублевом эквиваленте «привес» составил 122 000 рублей всего за 30 дней. На 5—10% взлетели ценники на три наиболее популярные модели BMW. Так, седан 5-серии и кроссовер Х5 подорожали на полмиллиона рублей каждый. Близкие результаты у Toyota Land Cruiser Prado и Camry. Рвется вверх Kia Sportage, который по отношению к аналогичной статистике 2022 года показал + 370 000 рублей (6,5%).

Виновником ситуации аналитики видят слабеющий рубль, продолжающий все активнее давить на ценообразование. Что мы хотим, если за два летних месяца наша валюта подешевела по отношению к основным на на 18—20%. А прошедший июль лишний раз подтвердил, что авторитейл подержанных машин реагирует на рыночную ситуацию быстрее, чем сегмент новых автомобилей. Если большинство дистрибьюторов начали переписывать ценники только в самом конце июля-начале августа, то продавцы «бэушек» — как частники, так и дилеры — отыграли турбулентность валютного рынка почти мгновенно.

Также среди моделей, активно «тяжелееющих» в прайсе, эксперты отмечают Volkswagen Polo и Tiguan, Kia Rio и K5, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Skoda Rapid и самый популярный среди кроссоверов Renault Duster. А одним из сопутствующих, но, тем не менее, набирающих обороты факторов роста цен аналитики называют неумолимое сокращение количества относительно свежих иномарок, указанных выше.