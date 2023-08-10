На вторичном рынке не осталось свежих иномарок дешевле миллиона рублей

Фото: freepik.com
Эксперты «Открытие Авто», базируясь на данных компании Haraba, проанализировали ценовую динамику самых популярных автомобилей с пробегом на рынке наиболее активной столичной агломерации в июле 2023 года. Второй месяц подряд прайсы активно растут. В ТОП−20 бестселлеров не осталось ни одной не подорожавшей модели. При этом из числа иномарок возрастом до трех лет окончательно исчезли автомобили, средняя стоимость которых была бы ниже миллиона рублей.
Илья Фишер

Прибавив 13,4% за месяц, рекордсменом роста оказался Renault Logan. В рублевом эквиваленте «привес» составил 122 000 рублей всего за 30 дней. На 5—10% взлетели ценники на три наиболее популярные модели BMW. Так, седан 5-серии и кроссовер Х5 подорожали на полмиллиона рублей каждый. Близкие результаты у Toyota Land Cruiser Prado и Camry. Рвется вверх Kia Sportage, который по отношению к аналогичной статистике 2022 года показал + 370 000 рублей (6,5%).

Виновником ситуации аналитики видят слабеющий рубль, продолжающий все активнее давить на ценообразование. Что мы хотим, если за два летних месяца наша валюта подешевела по отношению к основным на на 18—20%. А прошедший июль лишний раз подтвердил, что авторитейл подержанных машин реагирует на рыночную ситуацию быстрее, чем сегмент новых автомобилей. Если большинство дистрибьюторов начали переписывать ценники только в самом конце июля-начале августа, то продавцы «бэушек» — как частники, так и дилеры — отыграли турбулентность валютного рынка почти мгновенно.

Также среди моделей, активно «тяжелееющих» в прайсе, эксперты отмечают Volkswagen Polo и Tiguan, Kia Rio и K5, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Skoda Rapid и самый популярный среди кроссоверов Renault Duster. А одним из сопутствующих, но, тем не менее, набирающих обороты факторов роста цен аналитики называют неумолимое сокращение количества относительно свежих иномарок, указанных выше.

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10 августа 2023
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