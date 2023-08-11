Chery зарегистрировала в России еще один автомобильный суббренд

По сообщению Telegram-канала «Автопоток», логотип бренда еще не показан, однако опубликованное изображение начертания имени новой торговой марки напоминает Exeed, где буква Х разрезана по горизонтали на две части.

Под брендом Luxeed, как уже сообщалось, Chery намерена производить чисто электрический седан, разработанный при содействии технологического гиганта Huawei. Пока опубликовано единственное официальное изображение автомобиля, еще не имеющего торгового наименования. Он фигурирует под кодовым названием EH3. В основе модели лежит платформа Chery E0X, которая стала базой для Exeed Sterra ES и Sterra ET.

О характеристиках будущей новинки известно немного: можно выделить оснащение блоком-аккумулятором CATL, позволяющим достигать автономности пробега в 700 км, пневмоподвеску и систему полного привода, реализованную за счет двухмоторной компоновки.