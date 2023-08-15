Седан Exeed Exlantix ES готов к отправке в Россию

Внешность нового Exeed Exlantix ES уже не раз обсуждали в сети. Дизайн можно назвать изысканным: тонкая светодиодная оптика с интерактивными LED-панелями, куда можно транслировать изображения. Модный облик дополняют «утопленные» дверные ручки и нисходящая линия силуэта. В качестве опции на крыше может располагаться LiDAR, обеспечивающий автономное вождение.

До пяти метров в длину седан недотянул всего 55 мм. Но ровно на столько же он обогнал нынешний Mercedes-Benz E-класса. Колесная база — 3 метра. Неудивительно, что такому здоровяку положены колеса с посадочным диаметром от 19 до 21 дюйма.

Базовый Exlantix ES оснащен электромотором задней оси на 252 л. с. (185 кВт) производства совместного предприятия Bosch, SAIC и Zhonglian Automobile Electronics. Более мощная модификация получила для заднего моста уже 313-сильный электромотор и 167-сильный — спереди. Таким образом, совокупно имеем уже 480 сил. Питает силовую пару комбинированный комплекс продвинутых аккумуляторов нового поколения от CATL. Производители обещали, что Exlantix ES после полной зарядки проедет до 700 км, а сотню наберет за 3 секунды.

Напомним, марку Exlantix в качестве нового бренда зарегистрировали в России еще в мае. А первый автомобиль линейки мы увидим, вероятнее всего, в начале 2024 года.