Из электричек в «гибриды»: стартовали продажи рестайлингового кроссовера Voyah Free

Передняя часть обновленного Voyah Free обзавелась более агрессивным бампером с большими воздухозаборниками и спойлером. Решетка радиатора уменьшилась в размерах и лишилась хрома. Фары теперь визуально соединены между собой светодиодным блоком. А корма кроссовера получила лишь более спортивного вида спойлер на крыше и бампер.

В салоне модели можно обнаружить иное оформление центрального тоннеля. Он смотрится более аккуратно — с двумя беспроводными телефонными зарядками и парой подстаканников. Селектор КП переместился на рулевую колонку. Руль же остался прежним — D-образной формы с тремя спицами.