Из электричек в «гибриды»: стартовали продажи рестайлингового кроссовера Voyah Free

Передняя часть обновленного Voyah Free обзавелась более агрессивным бампером с большими воздухозаборниками и спойлером. Решетка радиатора уменьшилась в размерах и лишилась хрома. Фары теперь визуально соединены между собой светодиодным блоком. А корма кроссовера получила лишь более спортивного вида спойлер на крыше и бампер.
В салоне модели можно обнаружить иное оформление центрального тоннеля. Он смотрится более аккуратно — с двумя беспроводными телефонными зарядками и парой подстаканников. Селектор КП переместился на рулевую колонку. Руль же остался прежним — D-образной формы с тремя спицами.
Обновленный Voyah Free доступен только в версии «гибрида». Ранее модель предлагалась еще и в чисто электрическом варианте. Теперь автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным ДВС мощностью 150 л. с. Он выполняет роль генератора, заряжающего аккумулятор или питающего электродвигатели привода. Мотор задней оси развивает 272 л. с., а передней — 218 л. с. Таким образом суммарная производительность составляет 490 л. с. Гибридный Voyah Free разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды.
Емкость его батареи отныне достигает 39,2 кВт/ч. На одной лишь электротяге, без включения ДВС, кроссовер способен проехать до 210 км. Его заявленный суммарный запас хода составляет 1221 км. После фейслифта Voyah Free не только лишился электрической версии, но и сильно подешевел. Ценник на базовую модель установлен на уровне 266 900 юаней (3,5 млн. рублей). Напомним, что прайс дорестайлингового гибридного варианта начинался с 333 600 юаней (4,3 млн. рублей).