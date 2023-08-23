Chery подтвердила, что будет выпускать автомобили в России

О планах автопроизводителя расширить свое присутствие в России рассказал газете «Ведомости» председатель совета директоров «Чери Автомобили Рус» Сунь Луцюань. Он также заявил, что локализация производства имеет смысл при ежегодном объеме продаж не менее 50 000 авто. И учитывая, что в первой половине нынешнего года компания продала в нашей стране 46 970 машин, об огранизации местной сборки некоторых моделей говорить уже можно.

По словам топ-менеджера, сейчас рассматриваются несколько возможных производственных площадок. Их будут выбирать, исходя от обязательств, которые китайцы возьмут на себя в рамках соглашения с государством. Однако российскому представительству марки о планах головного офиса пока ничего неизвестно.

По крайней мере, директор АО «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков уклонился от прямого ответа на вопрос портала «АвтоВзгляд»: когда и где случится долгожданная локализация? По его словам, задача отечественного подразделения бренда — продавать автомобили, а не решать стратегические задачи, и у него никакой информации по этому поводу нет.

Ранее инсайдеры писали, что один из вариантов — завод в Калуге, принадлежащий сейчас компании AGR (бывший Volkswagen). Якобы там должны наладить выпуск кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max. Однако господин Луцюань рассказал, что решение о конкретных моделях и даже марках еще не принято. С большой долей вероятности это будет Chery. Но не исключаем, что в России «пропишется» Exeed или Omoda.