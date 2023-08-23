Опубликованы шпионские фото нового кроссовера BMW X3

На слитых снимках баварский кроссовер запечатлен в процессе транспортировки на автовозе. Машина тщательно укутана камуфлирующей пленкой, но кое-какие характерные черты экстерьера все же видны.

В частности, заметно, что фары прототипа сильно напоминают те, что используются в текущем варианте модели. А вот решетка радиатора у замаскированной версии явно иная — более плоская. Будущая X3 получила новый передний бампер с большим воздухозаборником, разделенным посередине вертикальной планкой, и двумя вентиляционными отверстиями по бокам. Линия крыши имеет более выраженный изгиб в задней части. Привлекают внимание также дверные ручки, выполненные заподлицо с поверхностью кузова. У автомобиля на автовозе отчетливо просматривается внушительный задний спойлер и четыре насадки выхлопной системы.

Ранее компания частично рассекретила интерьер BMW X3 следующего поколения. Достоянием публики стали мониторы «приборки» и информационно-развлекательной системы, объединенные под общим «стеклом». Первый, судя по всему, имеет размер 12,3 дюйма, а второй — 14,9 дюйма. Рулевое колесо — со скошенной нижней частью. Селектор КП выполнен в минималистическом стиле. Вид самой панели приборов, дверных карт и других частей салона ХЗ засекречен до сих пор.