Российский электрокар «Атом» будут собирать на «Москвиче»

Свой выбор в компании объяснили передовой технологической базой столичной площадки, ее высоким качеством производства и репутацией. «Сегодня наша команда индустриализации уже готова заходить на завод и выстраивать производственные процессы для создания электромобиля», — заявил исполнительный директор «Атома» Харальд Грюбель.

В соглашении указано намерение сторон привлечь группы экспертов для проработки технических, коммерческих, экономических и правовых аспектов сотрудничества. Их цель — обеспечить плавную интеграцию операций и оптимизировать производственные процессы.

Напомним, ранее сообщалось, что старт выпуска электрокаров «Атом» планируется на середину 2025 года. А минувшей весной нам показали 4-метровый прототип, над обликом которого работали итальянские дизайнеры. Речь идет об универсальной масштабируемой платформе, рассчитанной на несколько разных моделей. Утверждалось, что первый «Атом» с запасом хода до 500 км сможет развить 100 км/ч за 7 секунд.