Китайцы презентовали новый внедорожник Haval Raptor

На автосалоне в Чэнду Great Wall Motors выкатил гибридный Haval Raptor. Его официально позиционируют как компактный SUV с хардкорной внешностью. Габариты новинки — 4800х1916х1822 мм. Колесная база — 2738 мм. Угол въезда 24°, угол съезда 30°, минимальный дорожный просвет — 170 мм при полной загрузке и 200 мм в «облегченном» состоянии.

В салоне — ЖК-приборка и здоровенный «телевизор» тачскрина на центральной консоли. Руль — трехспицевый, достаточно большого диаметра. Среди электронных опций можно отметить систему помощи при вождении, включающую адаптивный круиз-контроль и функцию удержания полосы движения.

Силовые агрегаты представлены подзаряжаемой полноприводной гибридной системой с полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 167 л. с. Менее производительная версия Haval Raptor оснащена аккумулятором на 19,09 кВт/ч и электродвигателями суммарной отдачей 378 л. с. Ее запас хода на электротяге составляет 102 км. Более могучий вариант Raptor получил батарею емкостью 27,54 кВт/ч и электродвижками, способными выдать 383 л. с. Он на чистом электричестве может проехать до 145 км.

Остается лишь добавить, что цены на Haval Raptor стартуют с 200 000 юаней (2 660 000 рублей).