Лифтбэк «Москвич 6» встал на конвейер

— Год борьбы за выживание «Москвича» показал, что «Москвич» побеждает. Год назад здесь были пустые цеха, сегодня уже произведено 26 000 машин. Мы прошли период изменения всей логистики, новой комплектации, новой технологии, новой машины; преодолели санкционное давление; преодолели конкуренцию со стороны других производителей, и сегодня можем с уверенностью сказать, что «Москвич» встал на ноги, — приводит слова Собянина «Интерфакс».

Уже известно, что «Москвич 6» предложат в трех комплектациях и пяти цветах: белом, черном, сером, синем и красном. Модификаций тоже будет несколько: два мотора, один из которых типа GDI, бесступенчатая и роботизированная коробки передач. Прочих технических подробностей пока нет, как и цен.

Напомним, что лифтбэк с индексом 6 — третья модель в линейке возрожденного советского бренда. Помимо него, дилеры предлагают кроссоверы «Москвич 3» (от 2 220 000 рублей) и электрический «Москвич 3е» (от 3 950 000). Как ранее сообщил генеральный директор завода Ханс-Петер Мозер на форуме IMAF, еще три новинки столичное предприятие выведет в 2024-м и одну — в 2025-м.