Опубликованы фото рестайлингового Kia Carnival в камуфляже

Помимо небольшого обновления экстерьера, в хорде фейслифта Kia Carnival получит гибридную версию. Силовой агрегат Carnival Hybrid позаимствован у кроссовера Sorento. То есть мы, скорее всего, увидим в машине 1,6-литровый двигатель Turbo GDi мощностью 180 л. с. в паре с электродвигателем. Суммарная производительность силовой установки PHEV составит 230 л. с.

Kia также воспользовалась этим рестайлингом, чтобы добавить в комплектации модели оборудование, отсутствовавшее на момент запуска Carnival 4-го поколения. Среди нового оснащения следует перечислить проектор показаний приборной панели на лобовое стекло, систему помощи при вождении по шоссе, пару 12-дюймовых изогнутых дисплеев («приборка» и мультимедийный тачскриновые), возможность распознавания отпечатков пальцев, сиденья Ergo Motion и ряд других. Ожидается, что обновленный Carnival дебютирует в Южной Корее в октябре текущего года, сообщает ShortsCar.