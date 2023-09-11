Сделка почти завершена: корейцы продают завод Hyundai в Санкт-Петербурге

Как сообщает telegram-канал «Автопоток», ссылаясь на собственные источники, завод Hyundai Motor Manufacturing Rus покупает компания AGR (дилерский холдинг «Авилон»). Да-да, тот самый, что уже приобрел российские активы бежавшего из нашей страны Volkswagen. Подробностей пока нет. Известно лишь, что о завершении сделки будет объявлено в ближайшие дни.

Напомним, что помимо AGR, на петербуржский завод Hyundai претендовал также калининградский «Автотор». Последний обратился к правительству с предложением наладить в Северной столице выпуск электромобилей и машин, потребляющих газ. Но, похоже, власти его не оценили.

Что же касается AGR, то эта компания заявляла о своих планах производить на бывших мощностях Hyundai двигатели внутреннего сгорания и гибридные автомобили. Сложно представить, как новый собственник будет загружать предприятие мощностью более 200 000 машин в год, но возможность за этим понаблюдать у нас появится.

Какие именно моторы и «гибриды» локализует «Авилон», пока неясно. Но можно с уверенностью предположить, что в качестве партнеров снова выступят китайцы. Хотя даже среди них желающих помогать российскому автопрому немного. Та же бывшая площадка Volkswagen в Калуге, например, до сих пор в простое…