Стартовал серийный выпуск седана Geely Galaxy L6

Первый Geely Galaxy L6 сошел с конвейера в понедельник, ознаменовав начало массового производства второй модели серии Geely Galaxy. Официальное появление на рынке «живых» машин ожидается 16 сентября. Предзаказ автомобиля стартовал во время автосалона в Чэнду в августе. Цены модели, в зависимости от комплектации, укладываются в диапазон 128 000–158 000 юаней (1,8—2,2 млн. рублей)

Напомним, что седан построен на электрогибридной архитектуре e-CMA. Габариты L6 — 4782х1875х1489 мм. Колесная база — 2752 мм. Силовая установка представлена системой Geely NordThor Hybrid 8848. В ней применен 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 л. с и электродвигатель производительностью 145 л. с.

Galaxy L6 предлагается с двумя вариантами аккумуляторных блоков — емкостью в 9,11 кВтч и 18,7 кВтч. Они обеспечивают запас хода на электротяге в 60 км и 125 км соответственно. Заявленный минимальный расход топлива составляет 4,55 л/100 км. Паспортное время разгона Geely Galaxy L6 от 0 до 100 км/ч — 6,3 секунды. В салоне седана использована 10,25-дюймовая ЖК-панель приборов и 13,2-дюймовый вертикальный центральный тач-скрин управления мультимедиа и функциями ТС.