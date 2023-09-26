Кроссовер Kaiyi X3 Pro вышел на российский рынок

Фото: Kaiyi
Китайская компания Kaiyi запустила на российском рынке продажи кроссовера X3 Pro. Он является «профессиональной» версией модели X3 и представляет собой еще один вариант перелицованного Chery Tiggo 4.
Александр Пономарев

Как сообщает портал «Китайские автомобили», российские продажи Kaiyi X3 Pro уже начались. Габариты кроссовера аналогичны модели X3, но дизайн экстерьера и интерьера у «профессиональной» версии свой — со спортивным уклоном. Силовой агрегат тоже иной — это 1,5-литровый бензиновый турбомотор SQRE4T15C мощностью 147 л. с. с вариатором. Он, в частности, известен по таким моделям Chery, как Tiggo 8, Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Exeed LX и Omoda C5, S5.

X3 Pro предлагается в единственной комплектации Luxury и обойдется в 2 490 000 рублей — это пока самая дорогая модель в российской линейке Kaiyi. За эти деньги покупатель получит 7-дюймовый экран приборной панели, тачскрин мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма, систему бесключевого доступа, подогревы руля, кресел, зеркал и форсунок омывателя, отделку из экокожи, 18-дюймовые колеса, светодиодную оптику, систему кругового обзора и даже панорамную крышу.

Автомобиль выпускается в России — на калининградском заводе «Автотор».

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26 сентября 2023
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