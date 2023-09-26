Кроссовер Kaiyi X3 Pro вышел на российский рынок

Как сообщает портал «Китайские автомобили», российские продажи Kaiyi X3 Pro уже начались. Габариты кроссовера аналогичны модели X3, но дизайн экстерьера и интерьера у «профессиональной» версии свой — со спортивным уклоном. Силовой агрегат тоже иной — это 1,5-литровый бензиновый турбомотор SQRE4T15C мощностью 147 л. с. с вариатором. Он, в частности, известен по таким моделям Chery, как Tiggo 8, Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Exeed LX и Omoda C5, S5.

X3 Pro предлагается в единственной комплектации Luxury и обойдется в 2 490 000 рублей — это пока самая дорогая модель в российской линейке Kaiyi. За эти деньги покупатель получит 7-дюймовый экран приборной панели, тачскрин мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма, систему бесключевого доступа, подогревы руля, кресел, зеркал и форсунок омывателя, отделку из экокожи, 18-дюймовые колеса, светодиодную оптику, систему кругового обзора и даже панорамную крышу.

Автомобиль выпускается в России — на калининградском заводе «Автотор».