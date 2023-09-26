Легковые автомобили в России могут резко подорожать

Новые автомобили в салонах дилеров продолжат дорожать. Вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов в беседе с нашими коллегами из РИА Новости спрогнозировал 30-процентный рост цен к концу года.

— До конца года, к сожалению, еще ожидаем рост цен. Повышение утильсбора и серьезные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января, — сказал он.

При этом за восемь месяцев текущего года в России было продано почти 607 000 новых легковых автомобилей — на 41% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы в России проиндексировали с 1 августа. Ставка для первых выросла в среднем в 1,7—3,7 раза — в зависимости от объема двигателя.