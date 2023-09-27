«Москвич 5» и «Москвич 8» встанут на конвейер в 2024 году

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, автомобили «Москвич» хорошо зарекомендовали себя в сервисах такси и каршеринга, а также активно используются в парках федеральных и городских ведомств. В следующем году столичное предприятие начнет выпуск еще двух моделей — кроссоверов «Москвич 5» и «Москвич 8», отметил градоначальник.

На возрожденном в Печатниках заводе сегодня работают около 1600 человек. Площадка выпускает кроссовер «Москвич 3», его электрическую версию «Москвич 3е» и седан «Москвич 6» — всего собрано уже около 27 000 автомобилей. Теперь столичному заводу присвоили статус промышленного комплекса — это обеспечит предприятию налоговые льготы, что позволит пустить сэкономленные средства на развитие производства.