Россия стала мировым лидером экспорта китайских автомобилей

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР, за первые семь месяцев 2023 года из Китая в Россию было поставлено более 405 тысяч легковых автомобилей. Это превышает показатель за аналогичный период прошлого года в 5,7 раза. В стоимостном выражении закупки «китайцев» увеличились в 7,5 раза — до 5,65 миллиарда долларов.

По объему импорта китайских машин Россия занимает первое место в мире — на долю нашей страны приходится порядка 14% от экспорта автомобилей из КНР за указанный период. В июле объем поставок по сравнению с июнем вырос на 2% — до 79,6 тысяч единиц, а «в деньгах» повысился на 3,4% — до 1,06 миллиарда долларов. Кроме устойчивого роста количества, наблюдается и заметное увеличение ассортимента моделей.

По данным китайской таможни, в 2022 году КНР экспортировала в Россию 153,2 тысячи легковых автомобилей на 1,68 миллиарда долларов — втрое больше, чем в 2019 году. Стоимость поставок выросла более чем в 3,8 раза.