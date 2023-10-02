Росстандарт может запретить эксплуатацию нескольких тысяч иномарок

Telegram-канал «Русский автомобиль» опубликовал уведомление Росстандарта в адрес метрологических территориальных управлений и ГИБДД. «Выпущенные в обращение транспортные средства согласно прилагаемому перечню оснащены устройствами вызова экстренных оперативных служб, не обеспечивающих их срабатывание в автоматическом режиме, в связи с чем такие транспортные средства не соответствуют требованиям пункта 114 приложения №2 к техрегламенту и несут непосредственную угрозу причинения тяжкого вреда здоровью и жизни граждан», — говорится в документе.

В связи с этим ведомство имеет право запретить эксплуатацию таких автомобилей и даже принудительно отозвать их из обращения. В приложении к письму содержится перечень из машин 44 марок — на них импортеры оформили ОТТС, предусматривающие использование полноценных блоков ЭРА-ГЛОНАСС с автоматическим срабатыванием, однако установили упрощенные устройства, которые допускаются на «параллельных» машинах. На них получается и упрощенный сертификат — заключение об оценке единичного транспортного средства (ЗОЕТС),

Росстандарт уже выявил несоответствие у 4589 импортированных автомобилей, но список может пополняться.