Дорого-богато: АВТОВАЗ расширяет список комплектаций LADA Vesta

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, для комплектации Techno теперь доступна окраска крыши и корпусов зеркал в черный цвет. Контрастный декор кузова позволит персонифицировать автомобиль и сделать его дизайн более выразительным, подчеркивает производитель.

В список оснащения этой версии и в комплектацию Enjoy добавили камеру заднего вида, которая позволит увереннее маневрировать в тесных городских условиях. Наконец, для комплектации Life завод расширил функционал аудиосистемы, которую дополнили микрофоном с функцией hands-free, отмечает АВТОВАЗ.

Рекомендованная розничная стоимость автомобилей в комплектации Life составит от 1 500 900 рублей, версии Enjoy — от 1 560 900 рублей, а Techno обойдется минимум в 1 702 900 рублей. Производитель особо отметил, что при этом розничная цена базовой версии LADA Vesta остается без изменений с момента старта продаж в мае 2023 года и составляет 1 239 900 рублей.