Названы самые популярные автомобили в российской провинции

Как сообщает пресс-служба НАПИ, по итогам августа 2023 года в городах и других населенных пунктах России без учета «миллионников» было реализовано 77 200 новых легковых автомобилей, что составляет 72,4% от общего объема продаж в стране, а также 504 900 подержанных машин — 83% всего объема рынка.

В десятку самых популярных в провинции «бэушек» вошли только российские модели, причем уже немолодые — в среднем от 10 до 18 лет. Чаще всего на вторичном рынке жители регионов приобретали LADA Priora, Samara и Granta.

Самыми востребованными у жителей российской глубинки новыми моделями стали LADA Granta (13,5%), Chery Tiggo 7 Pro Max (5,8%), LADA Vesta (5,6%), Нaval Jolion (5,1%), LADA Niva Travel (4,5%), Omoda C5 (4%), LADA Niva Legend (3,4%), Geely Coolray (2,4%), Chery Tiggo 4 Pro (2,3%) и Haval F7 (1,8%).