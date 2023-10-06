В России продают 30-летнюю «Оку» в состоянии нового автомобиля

«Ока» бежевого оттенка «чайная роза» находится в идеальном состоянии, утверждает автосалон. Бамперы, радиаторная решетка и зеркала заднего вида — стандартного черного цвета, зато из опций есть печка, кассетная магнитола и обогрев заднего стекла. Салон отделан кожзамом, а на полу, судя по фотографиям, уложен линолеум. Пробег машинки составляет всего 3361 км.

Единственный за 30 лет владелец «капсулы времени» сумел сохранить автомобиль в состоянии нового, отмечается в объявлении на Авто.ру. Трехдверка оснащена стандартным 0,7-литровым мотором мощностью 29 лошадиных сил. Автосалон готов расстаться с машинкой за 300 000 рублей.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал о другой любопытной находке на сайтах объявлений — о редчайшем лимузине «Волга». Почитать о нем можно здесь.