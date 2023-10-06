В Россию приехал рамный внедорожник MG RX8

Как сообщает «Российская газета», автомобиль растаможен, на него получены ЭПТС и СБКТС, а территориально внедорожник находится в Иркутске. Новинкой RX8 назвать трудно — модель дебютировала еще четыре года назад. Несмотря на бренд MG, машина представляет собой продукт бейдж-инжиниринга — на самом деле это лишь копия Roewe RX8, поскольку британской маркой давно владеет китайский концерн SAIC.

Внедорожник обладает внушительными габаритами — длина составляет 4923 мм, колесная база — 2850 мм. Подвеска пружинная, сзади — неразрезной мост. Под капотом RX8 прячется бензиновая «турбочетверка» мощностью 220 л. с. и автоматическая 6-ступенчатая коробка передач. Привод — полный, с муфтой в приводе передних колес.

Иркутский автосалон выставил на продажу MG RX8 в максимальной комплектации — с кожаным салоном и вентиляцией передних кресел, панорамной крышей, системой кругового обзора и 20-дюймовыми колесами. Стоит такой автомобиль весьма прилично — 4 590 000 рублей.