В Россию приехал рамный внедорожник MG RX8

Фото: MG
Полку автомобильной экзотики в стране прибыло — в продаже можно найти семиместный рамный внедорожник MG RX8. Это флагман нынешнего модельного ряда славной британской марки, которой теперь владеет китайский концерн SAIC.
Александр Пономарев

Как сообщает «Российская газета», автомобиль растаможен, на него получены ЭПТС и СБКТС, а территориально внедорожник находится в Иркутске. Новинкой RX8 назвать трудно — модель дебютировала еще четыре года назад. Несмотря на бренд MG, машина представляет собой продукт бейдж-инжиниринга — на самом деле это лишь копия Roewe RX8, поскольку британской маркой давно владеет китайский концерн SAIC.

Внедорожник обладает внушительными габаритами — длина составляет 4923 мм, колесная база — 2850 мм. Подвеска пружинная, сзади — неразрезной мост. Под капотом RX8 прячется бензиновая «турбочетверка» мощностью 220 л. с. и автоматическая 6-ступенчатая коробка передач. Привод — полный, с муфтой в приводе передних колес.

Иркутский автосалон выставил на продажу MG RX8 в максимальной комплектации — с кожаным салоном и вентиляцией передних кресел, панорамной крышей, системой кругового обзора и 20-дюймовыми колесами. Стоит такой автомобиль весьма прилично — 4 590 000 рублей.

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6 октября 2023
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