Эксперты прогнозируют падение продаж новых автомобилей в России

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в четвертом квартале прогнозируется падение продаж новых легковых автомобилей примерно на 5—10% по сравнению с третьим кварталом. Если в июле-сентябре текущего года в РФ было реализовано 315 700 машин, то в октябре-декабре объем составит в лучшем случае 300 тысяч единиц.

— В четвертом квартале не стоит ожидать радужных прогнозов по авторынку. Это связано с тремя главными причинами: повышение утилизационного сбора, повышение ставки ЦБ, из-за чего дорожают кредиты и лизинговые программы, и плюс само ослабление рубля. Оптимистичный прогноз — авторынок останется на уровне третьего квартала, а реалистичный — падение примерно на 5—6%, может быть, даже на 10%, — заявили в РОАД.

Но в годовом выражении в IV квартале будет наблюдаться рост авторынка, причем примерно вдвое.

— Конечно, на основе 2022 года мы бьем рекорды, потому что это была критически низкая база за последние 10 лет, — подчеркнули в ассоциации.