В России стартовали продажи Voyah Dream в четырехместной версии First

Как сообщает пресс-служба Voyah, сиденья второго ряда Wisdom Royal напоминают кресла в первом классе авиалайнера — они оснащены подставкой для ног, подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Электрорегулировка в 10 направлениях вкупе с возможностями трансформации салона позволит отдохнуть в дороге или, наоборот, устроить офис на колесах. В качестве опции доступна отделка кресел ручной работы из натуральной телячьей кожи бежевого цвета.

Voyah Dream First также получил дополнительный выдвижной дисплей диагональю 34 дюйма для пассажиров второго ряда и экран в заднем подлокотнике для управления функциями комфорта. В комплектацию входит контурная подсветка салона с 64 оттенками на выбор, а за доплату предлагается потолок со «звездным небом».

Версия First доступна для обеих версий Voyah Dream — как для полностью электрической, так и для подключаемой гибридной. Стоимость новинки пока не сообщается.