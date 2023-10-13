«Москвич» начнет мелкоузловую сборку автомобилей в следующем году

Как сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора завода «Москвич», уровень локализации автомобилей возрожденного отечественного бренда непрерывно растет. К примеру, на сегодняшний день уже освоена система ЭРА-ГЛОНАСС и производство технологических жидкостей.

— Мы работаем по ранее намеченному плану и выполняем все обязательства, данные нами. И сейчас мы перешли на следующий этап — приступили к сварке кузовов на заводе. Мы уже смонтировали новую, современную роботизированную систему сварочного оборудования, специально сделанную для завода «Москвич». Уже сварены первые тестовые кузова и ведется настройка оборудования, — сказал Мигаль.

Он также добавил, что в ближайшее время завод планирует приступить к окраске автомобилей. В 2024 году уровень локализации «Москвичей» вырастет за счет привлечения более широкого круга местных поставщиков с полностью российскими компонентами — в том числе кузовными деталями, силовыми элементами управления и тормозными системами. Вдобавок планируется освоение производства аккумуляторной батареи.