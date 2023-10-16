3,7 секунды до «сотни»: Evolute рассекретил спортивный электрокроссовер i-JET

Как сообщает пресс-служба Evolute, кроссовер i-JET получит две батареи на выбор. Первый вариант — литий-железо-фосфатная емкостью 80 кВт⋅ч с запасом хода 430 км по циклу WLTP. На разгон до «сотни» такому электрокроссоверу потребуется ровно четыре секунды. Второй вариант — полутвердотельная батарея емкостью 90 кВт⋅ч, которая обеспечит разгон с места до 100 км/ч всего за 3,7 секунды, а также запас хода в 530 км.
Экстерьер новинки выполнен в стиле биодизайна, отмечает производитель. Изгибы боковой части кузова напоминают силуэты дельфинов, выпрыгивающих из моря, силуэт бокового оконного блока сделан в форме ивового листа, а передняя оптика напоминает кромку солнечного диска во время затмения. Дополняют динамичный облик 20-дюймовые колесные диски.
В салоне потенциальный покупатель найдет 12,3-дюймовый экран цифровой панели приборов и 15,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы плюс контурную подсветку с 64 цветами на выбор, проекционный дисплей и передние кресла с отделкой из экокожи, подогревом, вентиляцией и массажем. Evolute особо подчеркивает низкий коэффициент аэродинамического сопротивления своего кроссовера — всего 0,278.
Рекомендованные розничные цены и подробные комплектации i-JET будут объявлены позже. Предзаказ уже можно оформить на сайте.