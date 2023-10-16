Ждем в России: рассекречен облик серийного кроссовера Exlantix

Согласно данным Минпромторга КНР, длина Exeed Sterra ET составит 4955 мм, ширина — 1975 мм, высота — 1698 мм. Длина колесной базы — ровно три метра. Кроссовер будет продаваться в двух вариантах мощности — 249 и 312 лошадиных сил. Электрокар позволит выбрать батарею емкостью 60, 82 или 100 кВт⋅ч, которая позволяет проехать 500—700 км на одной зарядке соответственно. Производитель обещает, что за пять минут быстрой зарядки можно будет пополнить запас хода на 150 км.

По сравнению с прототипом, экстерьер серийного Sterra ET заметно упростили — как минимум исчезли светодиоды под фарами головного света и в нижней части бампера. Сзади отличий на первый взгляд нет. Фотографии интерьера китайцы не показали. Кроме того, на премьере прототипа была упомянута полноприводная версия мощностью 480 лошадиных сил, но в официальных документах она не упоминается.

В Китае Exeed Sterra ET появится в продаже в начале 2024 года. Электрокроссовер, как уже писал портал «АвтоВзгляд», приедет и в Россию — но под маркой Exlantix, которая в фирменном табеле о рангах находится на ступеньку ниже Exeed.